به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر نقض توافق آتش‌بس از سوی این جنبش را کذب محض دانست و آن را تلاشی برای توجیه کشتار مردم نوار غزه ارزیابی کرد.

سخنگوی حماس، امروز شنبه در واکنش به جنایات امروز اشغالگران علیه فلسطینیان در شهر غزه تأکید کرد که ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه بمباران‌ها و قتل‌عام‌ها در نوار غزه در «پاسخ» به نقض آتش‌بس از سوی حماس صورت می‌گیرد، تنها یک تلاش آشکار و مذبوحانه برای سرپوش گذاشتن بر جنایات هولناک علیه غیر نظامیان است.

وی افزود این ادعاهای واهی و بی‌اساس، نشان‌دهنده بی‌احترامی و بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به میانجی‌ها، کشورهای ضامن و تمامی طرف‌های مشارکت‌کننده در فرآیند صلح است.

سخنگوی حماس همچنین از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق‌بشری خواست تا ضمن محکومیت صریح این کشتارها، اقدامات عملی برای توقف آنها و محاکمه سران اشغالگر انجام دهند.

حازم قاسم هشدار داد که نباید اجازه داد سیاست «فرار از مجازات» ادامه یابد؛ چرا که این موضوع اشغالگران را به ارتکاب کشتار و ویرانی بیشتر تشویق می‌کند.