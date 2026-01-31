واکنش حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین به حملات تل آویو به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات مداوم رژیم صهیونیستی به نوار غزه، از جمله بمباران یک چادر آوارگان در خان‌ یونس که محل سکونت خانواده‌ای هفت نفره بود، منجر به شهادت آنان شد.

حماس بیان کرد: این حملات نقض آشکار و مکرر توافق آتش‌بس و ادامه سیاست نسل‌کشی علیه مردم غیرنظامی غزه به شمار می‌رود. رژیم اشغالگر با بی‌اعتنایی کامل به توافق آتش‌بس و تلاش‌های میانجی‌ها و کشورهای ضامن، به کشتار کودکان و خانواده‌ها ادامه می‌دهد.

این جنبش از کشورهای ضامن توافق و دولت آمریکا خواستار اقدام فوری برای توقف این تجاوزات، الزام رژیم اشغالگر به رعایت آتش‌بس بدون تاخیر و تعلل و پایان دادن به حملات علیه غیرنظامیان شد.

همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی حملات خود علیه نوار غزه را شدت بخشیده و خانه‌های مسکونی و چادرهای آوارگان را هدف قرار می‌دهد؛ اقدامی که جنایت جنگی آشکار و نشانه‌ای از ماهیت اشغالگری اسرائیل مبتنی بر پاکسازی قومی و بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است.

این جبهه در بیانیه خود آورده است که این تشدید حملات، با چراغ سبز آمریکا و مشارکت کامل کشورهای غربی، عمدتاً با هدف ناکام گذاشتن تلاش‌ها برای رسیدن به توافق آتش‌بس و ایجاد اختلال عمدی در کار کمیته اداری در غزه انجام می‌شود و تلاش دارد برنامه‌های دولت نتانیاهو را پیش ببرد.

جبهه خلق از نهادهای بین‌المللی و بازیگران مؤثر خواست تا از مرحله محکومیت صرف فراتر رفته و اقدامات عملی برای بازدارندگی رژیم اشغالگر، اعمال تحریم‌های گسترده و محاکمه سران آن به عنوان جنایتکاران جنگی را در دستور کار قرار دهند.

این جبهه همچنین از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق خواست تا مانع ادامه تجاوزات شده، رژیم اشغالگر را به رعایت توافق‌ها ملزم کنند و فورا محاصره غزه را با بازگشایی گذرگاه‌ها برای تأمین جریان کمک‌های بشردوستانه و آزادی حرکت مردم، بدون محدودیت، بردارند.

جبهه خلق اعلام کرد که جنایت‌های اسرائیل به حدی رسیده که سکوت در برابر آن دیگر قابل قبول نیست.