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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

۱۰۲۶ پروژه عمرانی طی ایام دهه فجر در لرستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

۱۰۲۶ پروژه عمرانی طی ایام دهه فجر در لرستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از افتتاح و کلنگ‌زنی هزار و ۲۶ پروژه عمرانی در این استان طی ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه‌های دهه فجر در استان، اظهار داشت: دهه فجر امسال هزار و ۲۶ پروژه عمرانی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد هزار و ۲۱ پروژه افتتاح و پنج پروژه هم کلنگ‌زنی می‌شود، افزود: ارزش ریالی پروژه‌های عمرانی دهه فجر ۷.۱ همت است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: پروژه‌های دهه فجر شامل عمران روستایی، آسفالت، آب و شهرداری‌ها است.

مجیدی، گفت: ۶۰۱ پروژه از پروژه‌های عمرانی شامل طرح‌های هادی، جدول‌گذاری، زیرسازی معابر، اجرای کانال سنگی، اجرای دیوار حائل، آسفالت معابر و اجرای فضای سبز در سطح روستا با همکاری اداره کل امور روستایی انجام شده است.

وی گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 6736236

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