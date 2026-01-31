به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه‌های دهه فجر در استان، اظهار داشت: دهه فجر امسال هزار و ۲۶ پروژه عمرانی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد هزار و ۲۱ پروژه افتتاح و پنج پروژه هم کلنگ‌زنی می‌شود، افزود: ارزش ریالی پروژه‌های عمرانی دهه فجر ۷.۱ همت است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: پروژه‌های دهه فجر شامل عمران روستایی، آسفالت، آب و شهرداری‌ها است.

مجیدی، گفت: ۶۰۱ پروژه از پروژه‌های عمرانی شامل طرح‌های هادی، جدول‌گذاری، زیرسازی معابر، اجرای کانال سنگی، اجرای دیوار حائل، آسفالت معابر و اجرای فضای سبز در سطح روستا با همکاری اداره کل امور روستایی انجام شده است.

وی گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.