به گزارش خبرنگار مهر ، اداره کل آموزش و پرورش استان قم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که به منظور رفاه حال علاقهمندان به حضور در مراسم و جشنهای نیمه شعبان و فراهم کردن امکان شرکت گسترده دانشآموزان و خانوادهها، تمامی مدارس استان در نوبت عصر روز سهشنبه ۱۴ بهمن تعطیل خواهد بود.
در همین راستا، برخی از مدارس استان که پیشتر به عنوان محل اسکان زائرین نیمه شعبان پیشبینی شدهاند و این موضوع توسط مدیران مدارس به اطلاع والدین دانشآموزان رسیده است، در نوبت صبح روز سهشنبه نیز تعطیل خواهند بود تا امکان ارائه خدمات بهتر به مسافران و زائران فراهم شود.
مدیران مدارس موظف شدهاند اطلاعرسانی لازم به خانوادهها را انجام دهند و برنامههای آموزشی و اداری روز سهشنبه بر اساس این تعطیلیها تنظیم خواهد شد تا خللی در روند تحصیلی دانشآموزان وارد نشود.
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