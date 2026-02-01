به گزارش خبرگزاری مهر، سید صدراله رجایی‌نسب در نشست نظارت بر بازار که با حضور متولیان اقتصادی استان برگزار شد، بر تقویت تلاش‌های انجام‌شده در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: در مرحله حساس فعلی، هماهنگی، هم‌افزایی و شدت عمل در برخورد با متخلفان امری ضروری است.

وی مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت را استمرار و تقویت «گشت‌های سیار نظارتی مشترک» با حضور مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان کرد و افزود: اصلاح نگاه و عملکردها و اهتمام ویژه در حوزه‌های کاری می‌تواند نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اشاره به نقش بازدارنده حضور میدانی ناظران تصریح کرد: حضور فیزیکی و روزانه ناظران در سطح معابر و بازار، حتی با تعداد محدود، خود یک عامل آرامش‌بخش و ایجادکننده احساس امنیت برای مردم است و شهروندان باید حضور ناظران دلسوز را به‌صورت ملموس احساس کنند.

رجایی‌نسب همچنین از آمادگی کامل مجموعه قضایی استان در راستای حمایت از مأموریت‌های نظارتی خبر داد و گفت: هر جا دستگاه‌های نظارتی برای انجام وظایف خود نیازمند دستور یا حمایت قضایی باشند، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی خطاب به مدیران حاضر در این نشست تأکید کرد: برای دستیابی به اهداف نظارتی در بازار، با جسارت و بدون نگرانی وارد میدان شوید و از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنید.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در پایان با بیان اینکه آرامش فعلی جامعه فرصتی طلایی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است، خاطرنشان کرد: عملکرد قوی، دقیق و پاسخگو می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کرده و از بروز تنش و التهاب در بازار پیشگیری کند.