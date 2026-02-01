به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان طی این عملیات‌ها موفق شدند تعداد ۱۲ هزار نخ سیگار قاچاق، ۱۸ هزار حبه قرص،۱۳۰ کیلوگرم بذر تخم آفتابگردان، ۸ کیلوگرم ادویه فلفل، ۸ بسته تاید ۲۰ کیلویی، ۱۰ کیلو پودر شربت، ۵هزار لیتر سوخت قاچاق، ۲ عدد میل لنگ خودرو و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با اشاره به ارزش‌گذاری ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، گفت: در این عملیات‌ها ۵ نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیرز توقیف شد که با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

سردار احمدی، علت اصلی ارتکاب به این گونه جرائم را انگیزه مالی و سود جویی دانست و خاطر نشان کرد: افزایش ثبات امنیت اقتصادی و برخورد با سودجویان در برنامه مرزبانی با جدیت دنبال می‌شود که این امر در افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش موثری دارد.