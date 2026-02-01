به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست حمیدرضا جانباز، معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، روند اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب شرب مشهد و استان مورد بررسی قرار گرفت و پروژههای اولویتدار در این حوزه به جمعبندی رسید.
در این جلسه، طرح انتقال آب از سد شوریجه بهعنوان یکی از پروژههای مهم آبرسانی مشهد مطرح و مقرر شد نسبت به نصب پمپ های مسیر و همچنین برگزاری مناقصه فاز نخست انتقال آب از سمت غرب مشهد اقدام گردد.
طرح انتقال آب هزارمسجد به مشهد بهعنوان یکی دیگر از محورهای تأمین پایدار آب شرب در دستور کار قرار گرفت.
انعقاد قرارداد به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح انتقال آب
علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به جمعبندیهای انجامشده در این نشست اظهار کرد: ایجاد یک خط برگشت از سمت غرب مشهد برای اتصال چاههای کشاورزی به خط اصلی آب شرب مورد توافق قرار گرفت و برای اجرای فاز نخست این طرح، قراردادی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: برای فاز دوم پروژه نیز ۵۰۰ میلیارد تومان در ادامه قرارداد پیشبینی شده است و در مجموع، اجرای این طرح در دو فاز دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به پروژه انتقال آب از سد شوریجه تصریح کرد: در خصوص خط انتقال شوریجه و ایستگاه پمپاژ مقرر شد تا پایان سال، قرارداد نهایی منعقد شود یا زیرساختهای اجرایی آن ایجاد شود و این دو موضوع بهصورت قطعی میان مجموعههای ذیربط به توافق رسید.
قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: تصمیمهای اتخاذشده در این جلسه نهایی بوده و اجرای پروژهها با هدف تقویت پایداری تأمین آب شرب مشهد و پاسخگویی به نیازهای آتی استان در دستور کار قرار گرفته است.
