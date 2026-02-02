محمد مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۲۲ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در نهضت ملی مسکن گیلان، ۲۷ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.

علیزاده ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح در سطح استان گیلان در حال ساخت است که از این تعداد، حدود ۶ هزار واحد توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر افزود: همزمان با ایام‌الله دهه فجر، حدود ۵۰۰ واحد مسکونی حمایتی افتتاح خواهد شد و در مجموع، با احتساب پروژه‌های مالک شهری، روستایی و بازآفرینی شهری، نزدیک به چهار هزار واحد مسکونی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان‌ها تصریح کرد: در شهرستان لنگرود نیز یک پروژه ۲۲۰ واحدی در دستور کار قرار دارد که با انتخاب پیمانکار جدید و پس از واگذاری مجدد کارگزاری از سوی بنیاد مسکن، اجرای آن از سوی راه و شهرسازی از سر گرفته شده است.

علیزاده ادامه داد: این پروژه در شهر چمخاله اجرا خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با ثبت‌نام و تأمین آورده مورد نیاز، در این طرح مشارکت کرده و واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با تسریع در روند اجرا و رفع موانع، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.