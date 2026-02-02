۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

علیزاده: ۵۰۰ واحد حمایتی نهضت ملی مسکن در دهه فجر افتتاح می‌شود

لنگرود- مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: در ایام‌الله دهه فجر، ۵۰۰ واحد مسکونی حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن در سطح استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

محمد مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۲۲ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در نهضت ملی مسکن گیلان، ۲۷ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.

علیزاده ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح در سطح استان گیلان در حال ساخت است که از این تعداد، حدود ۶ هزار واحد توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر افزود: همزمان با ایام‌الله دهه فجر، حدود ۵۰۰ واحد مسکونی حمایتی افتتاح خواهد شد و در مجموع، با احتساب پروژه‌های مالک شهری، روستایی و بازآفرینی شهری، نزدیک به چهار هزار واحد مسکونی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان‌ها تصریح کرد: در شهرستان لنگرود نیز یک پروژه ۲۲۰ واحدی در دستور کار قرار دارد که با انتخاب پیمانکار جدید و پس از واگذاری مجدد کارگزاری از سوی بنیاد مسکن، اجرای آن از سوی راه و شهرسازی از سر گرفته شده است.

علیزاده ادامه داد: این پروژه در شهر چمخاله اجرا خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با ثبت‌نام و تأمین آورده مورد نیاز، در این طرح مشارکت کرده و واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با تسریع در روند اجرا و رفع موانع، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

