اپل رایانه مک جدید را به دلخواه مشتری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به طور دقیق اپل ابزار تنظیمات آنلاین خود برای خرید رایانه مک را به روز رسانی کرده است. تنظیمات جدید برخلاف طراحی های قدیمی به فرد اجازه می داد میان چند گزینه از پیش ساخته، محصول مورد نظرش را انتخاب کند، تنظیمات جدید به کاربر امکان می دهد ویژگی ها را یکی پس از دیگری انتخاب کند.

این امر در مقایسه با گزینه های از پیش تنظیم شده، تفاوت زیادی ندارد اما خریداران قدرت شخصی سازی بیشتری دارند زیرا می توانند رنگ، نمایشگر، تراشه، حافظه داخلی و حتی آداپتور برق را انتخاب کنند. صفحه وب به روز رسانی شده نیز به مشتریان امکان می دهد اپ های پیش فرض بیشتری را برای نصب روی رایانه مک جدید انتخاب کنند.

تنظیمات جدید احتمالا نشان دهنده عرضه دستگاه های مک بوک پرو به روز رسانی شده است. به نوشته نشریه مک ورد شایعاتی وجود دارد که اپل تراشه های M۵پرو و M۵مکس را با انعطاف پذیری بیشتری ارائه می کند تا کاربر بتواند بین تعداد هسته های سی پی یو و جی پی یو گزینه های مورد نظر خود را انتخاب کند.

طبق گزارش بلومبرگ، جدیدترین مک‌بوک پرو ممکن است در کنار macOS ۲۶.۳ که چرخه انتشار آن بین فوریه و مارس است، در صف عرضه قرار گیرد.