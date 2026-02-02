به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بازدید شبانه از میزان آمادگی یکی از یگان‌های نیروهای مسلح، با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر سیاست‌های آمریکا، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید تأکید کرد.

وی گفت: ملت ایران در مقابل خوی استکباری و تجاوزگری آمریکا، از گذشته تاکنون پایدار ایستاده و او را به شکست‌های پی‌درپی واداشته‌اند. از جمله در جنگ پیچیده، چندوجهی و تروریستی اخیر، محاسبات دشمن را به‌هم ریختند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: ملت ایران در طول این ۴۷ سال بارها ثابت کرده‌اند که ایران بلعیدنی نیست و سرانجام آن لجوجِ خیره‌سری که درس نمی‌گیرد، خفه خواهد شد.

وی با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان تصریح کرد: کسانی که چند ماه در شیپور فریب دمیدند و گزاره «ایران ضعیف» را ترویج کردند، حالا مجبورند یا حرف خود را پس بگیرند، یا سیلیِ منطقه‌ای قدرت ایران را دریافت کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ظاهراً فراموش کرده‌اند در سال پنجاه‌ونه مردم ایران، در شرایط دشوار، در مقابل دنیای کفر هشت سال ایستادند و سر آن را به سنگ کوبیدند. در جنگ دوازده‌روزه، طرح بیست‌ساله آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند و آنها را شکست دادند. در فتنه دی‌ماه نیز، طرح شبه‌کودتای دشمنِ داعشی‌وارِ آمریکایی‌صهیونی را ناکام گذاشتند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح اظهار داشت: آنچه دشمنان این ملت، به‌ویژه آمریکا، باید بدانند این است که انگیزه نیروهای مسلح ما برای جنگیدن در برابر دشمن، هیچ‌گاه مانند امروز نبوده است. خون‌خواهی روز سیزدهم باقی مانده و کوچک‌ترین خطا، دست ما را برای اقدام باز خواهد کرد. دنیا چهره متفاوت ایرانِ قوی را خواهد دید؛ آنگاه هیچ آمریکایی در امنیت نخواهد بود و آتش منطقه، آمریکا و همراهانش را در خود خواهد سوزاند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر جنگی دربگیرد، زنان و مردان مقاومت جای پای غریبه‌ها را نیز با آتش‌درمانی از منطقه پاک خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی تهدیدات دریایی گفت: آن‌هایی هم که از محاصره دریایی سخن می‌گویند، بهتر است یک‌بار دیگر درس‌های جغرافیا و ژئوپلتیک را مرور کنند؛ ایران قدرتمند و وسیع، کشوری غیرقابل محاصره است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تحولات اخیر تأکید کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و ادامه اقدامات موذیانه آمریکایی‌صهیونی، در دکترین دفاعی کشور تجدیدنظر کردیم و به دکترین آفندی نیروهای مسلح، مبتنی بر رویکرد عملیات برق‌آسا و دامنه‌دار، با اتخاذ راهبردهای نظامی ناهمگرا و کوبنده تغییر دادیم. بر این اساس، اقدام ما سریع، قاطع و به‌دور از محاسبات آمریکا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به وعده الهی و تکیه بر ملت مقاوم و نیروهای مسلح قدرتمند و آماده، تحت رهبری بی‌نظیر حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، کوچک‌ترین غفلتی در برابر دشمنان از خود نشان نخواهد داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: ما فقط به پیروزی می‌اندیشیم و هیچ واهمه‌ای از سروصدای گوساله سامری و هیمنه ظاهری دشمن نداریم و برای رویارویی و زدن سیلی انتقام کاملاً آماده‌ایم.