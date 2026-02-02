رقابت ۷ تنیسور در اردوی ارزیابی تیم ملی برای حضور در کاپ سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی ارزیابی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات پیش مقدماتی جهانی بیلی جین کینگ کاپ سریلانکا با حضور ۷ تنیسور از ۲۴ تا ۲۹ بهمن در مرکز ملی تنیس ایران (باشگاه استقلال) به صورت شبانه روزی برگزار خواهد شد.

در این اردو کیمیا کمالیان و آیلین محمدیان‌فرد از تهران، کیارا کژاقند از گیلان، هانا شعبانپور، گلسا رحیمیان امیری و ملینا عباس‌زاده از مازندران و موژان عابدلاتی از هرمزگان نفراتی هستند که باید تحت نظر هنگامه عزیزی تمرینات خود را پیگیری کنند.

این نفرات بر اساس رنکینگ داخلی و بین‌المللی و حضور در رقابت‌های تورهای جهانی انتخاب شده‌‍‌اند. گفتنی است فاطمه گلستانه به عنوان سرپرست و سمیه کمانه به عنوان بدنساز، اردونشینان را همراهی خواهند کرد.

دو مرحله اردوی دیگر در برنامه هنگامه عزیزی قرار دارد گفتنی است در نهایت ۳ تنیسور راهی مسابقات پیش‌مقدماتی جهانی بیلی جین کینگ کاپ سریلانکا خواهند شد. این رقابت‌ها از ۲۳ تا ۲۹ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.