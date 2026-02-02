۴۰۰۰ میلیارد ریال سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در آذربایجان غربی

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تسهیم مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ ماهه سال جاری صورت گرفته که شامل بخش سلامت است.

وی با اعلام اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد افزایش داشته، ادامه داد: تا پایان دی ماه سال گذشته مبلغی بالغ بر ۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت تزریق شده بود.

وی با بیان اینکه سهم سلامت یک درصد از مجموع ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: این مبلغ برای توسعه سلامت و بهداشت هزینه می شود و نقش مؤثری در کاهش فشار هزینه سلامت بر اقشار مختلف مردم و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی دارد.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده ‌(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(۲۶) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت اختصاص می‌یابد.

سهم ۳۹۰۵ میلیارد ریالی از مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین از پرداخت مبلغ ۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال به عنوان سهم بازنشستگان از محل مالیات بر ارزش افزوده استان در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این میزان واریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل، جهشی نزدیک به چهار برابری را نشان می‌دهد.

پورمختار افزود: سهم بازنشستگان از تسهیم مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۸۰ میلیارد ریال بود که این رقم در سال جاری رشدی چشمگیر داشته است.

وی در تشریح سازوکار این پرداخت‌ها اظهار کرد: این دومین سال متوالی است که یک درصد از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده استان، با هدف متناسب‌سازی و ترمیم حقوق بازنشستگان، به حساب اداره کل تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور تأمین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مربوطه به میزان یک واحد درصد (از ۹ درصد به ۱۰ درصد) افزایش یافت.

پورمختار تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در کشور اجرایی شده و این افزایش نرخ اخیر، گامی عملی و مهم در راستای اجرای طرح ترمیم و متناسب‌سازی حقوق و افزایش مستمری بازنشستگان بوده است.