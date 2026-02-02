به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عزیزی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ هزار و ۷۴۸ پرونده در ادارات پزشکی قانونی استان تشکیل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۱۳ هزار و ۲۶۶ پرونده، ۳.۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این کاهش در حوزه معاینات بالینی ۵.۲ درصد، در حوزه اجساد ۶.۵ درصد و در کمیسیون‌ها ۱۵ درصد بوده است و البته در بخش آزمایشگاهی به دلیل ماهیت مراجعات، ۱۲.۷ درصد افزایش ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تصادفات همچنان نخستین علت مراجعات است، گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴ هزار و ۳۴۱ مورد مراجعه ناشی از تصادفات ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است و منازعات و درگیری‌ها نیز با کاهش ۱۵.۲ درصدی مواجه بوده است.

عزیزی ادامه داد: حوادث ناشی از کار ۱۲.۲ درصد افزایش داشته، اما در سایر حوزه‌ها در مجموع ۱۸.۶ درصد کاهش ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار متوفیان ناشی از حوادث گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۷۸ جسد مورد معاینه قرار گرفته که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

عزیزی افزود: با این حال فوتی‌های ناشی از تصادفات از ۲۴۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۳ نفر در سال جاری رسیده که افزایش ۴.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بیان کرد: شهرستان نهبندان از ۵۲ به ۴۰ مورد، قائن از ۴۵ به ۴۳ مورد و طبس از ۴۵ به ۳۹ مورد کاهش فوتی داشته‌اند، اما بیرجند افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

عزیزی تأکید کرد: کاهش مراجعات پزشکی قانونی به معنای بهبود شرایط اجتماعی است و ما از معدود دستگاه‌هایی هستیم که کاهش آمار، نشانه موفقیت محسوب می‌شود.

وی در ادامه به اقدامات زیرساختی انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اجرای کامل سیستم نوبت‌دهی، حذف دریافت فیزیکی مدارک بیمارستانی، راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال بررسی پرونده‌ها، خرید تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، نصب پنل خورشیدی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری، راه‌اندازی سالن‌های تشریح در شهرستان‌ها و تقویت نیروی انسانی از مهم‌ترین اقدامات بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: اکنون ادارات پزشکی قانونی در مرکز استان و ۱۰ شهرستان فعال است و برنامه‌ریزی برای استقرار نیروی اداری دائم در شهرستان‌ها در حال انجام است.