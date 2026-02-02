کاهش کیفیت هوا در سمنان؛ ورود سامانه بارشی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر دوشنبه، شاخص های سنجش آلاینده های سازمان حفاظت از محیط زیست خبر از کاهش کیفیت هوا در سمنان و مناطق غربی و صنعتی در این استان می دهد.

هم اکنون مرکز استان سمنان به دلیل افزایش غلظت آلاینده های سمی و آلودگی هوا، در وضعیت نارنجی و یا هوای ناسالم قرار دارد و وضعیت در غرب صنعتی نیز بهتر نیست.

علیرغم اینکه مدت ها است پایشگر های سنجش آلاینده ها در گرمسار و ایوانکی از کار افتاده اما مسئولان محیط زیست و هواشناسی استان سمنان تائید کرده اند که امروز دوشنبه شاهد افزایش آلودگی هوا در استان به خصوص غرب صنعتی هستیم.

اما در این بین یک خوشحالی هم وجود دارد و آن اینکه از فردا شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی به استان سمنان خواهیم بود سامانه ای که با وزش باد از آلودگی هوا می کاهد.

هواشناسی استان سمنان همزمان با ورود این سامانه کم فشار بارشی به استان هشدار زرد رنگ خود را نسبت به کاهش دما، بارش باران و برف و همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید صادر کرده است.

آنطور که مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی از فردا سه شنبه به استان، شاهد کاهش دمای هوا تا هشت درجه به صورت میانگین در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه از بعد از ظهر سه شنبه کم کم شاهد بارش باران و برف به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان خواهیم بود، تاکید کرد: این بارش ها با وزش باد شدید همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه احتمال کولاک، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی به دلیل بارش برف و باران از جمله مسائلی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان به ان تاکید شده است، افزود: مردم از سه شنبه تا جمعه از سفر غیرضروری به مناطق مرتفع و برفگیر استان بپرهیزند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین از وزش باد شدید در این استان از فردا سه شنبه و همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی خبر داد و بیان کرد: هشدار زرد هواشناسی در این ارتباط برای گلخانه داران و دامداران و کشاورزان صادر شده است همچنین در این هشدار تاکید شده مردم از پارک خودورهایشان زیر تابلوهای تبلیغاتی، داربست ها و درختان کهن سال خود داری کنند.

گفتنی است سامانه کم فشار بارشی که از فردا وارد استان سمنان خواهد شد، تا روز جمعه پابرجا است و به مرور از سمت غرب، استان را ترک خواهد کرد.