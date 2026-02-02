حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و نیمه شعبان سالروز میلاد حضرت امام زمان (عج) مهمترین برنامههای قرآنی این ایام را تشریح و اظهار کرد: کلانپروژه «زندگی با آیهها» از ماه رجب در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور آغاز شده و آیات منتخب این نهضت قرآنی در این ماه توسط شبکه تبلیغ و فعالان فرهنگی و قرآنی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامههای فرهنگی و قرآنی در جایجای استان با محوریت آیات منتخب نهضت زندگی با آیهها برگزار میشود، ادامه داد: در ماه شعبان خاصه میلاد پرنور و سرور امام عصر (عج) نیز تمامی برنامهها و جشنها در مساجد، هیئات، مراکز قرآنی و... با محوریت تبیین و تلاوت آیات منتخب برپا میشود.
وی با تصریح اینکه از میان ۱۵۰ مرکز، حداقل ۱۰۰ موسسه قرآنی و خانه قرآن شهری و روستایی در این دهه برنامه دارند، افزود: فعالان قرآنی در این مراکز، جشنهای دهه فجر و نیمه شعبان را در منازل، مساجد و حسینیهها و محلات با پیوست آیات منتخب زندگی با آیهها برگزار میکنند.
برپایی ۱۱۰ ختم کامل قرآن در ایام دهه فجر
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۰ آیه برای این ایام پیشبینی شده است، تصریح کرد: کمیته قرآن و نهجالبلاغه ستاد دهه فجر استان که با مسئولیت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فعال شده است، برنامههای قرآنی توسط موسسات و مراکز فرهنگی و مردمی را پشتیبانی میکند.
منصوری یادآور شد: جشنهای انقلاب در مراکز و موسسات قرآنی و مساجد استان با پیوست آیات منتخب نهضت زندگی با آیهها که معطوف بر موضوع مقامت و نصرت است، برگزار میشود.
وی از برنامهریزی برای برپایی ۱۱۰ ختم قرآن کریم در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: این ختمها توسط فعالان قرآنی در موسسات و خانههای قرآن و به نیت نصرت و پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت برپا میشود.
منصوری با تصریح اینکه فعالیت اکثر موسسات قرآنی و خانههای قرآنی در مساجد و حسینیهها پیش میرود، ادامه داد: بنابراین بسیاری از مساجد در سراسر استان صحنه برپایی جشنهای انقلاب با محوریت آیات منتخب هستند و این برنامهها به صورت مشارکتی با نهادهای مسجد محور برنامهریزی و اجرا میشود.
