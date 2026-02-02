بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای آسمان لرستان و تقویت بارش‌ها در این استان از اوایل روز سه‌شنبه، اظهار داشت: در این راستا برای استان بارش باران و برف، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این شرایط اغلب نقاط استان و به‌ویژه شمال و شرق استان را در بر می‌گیرد، گفت: اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، کولاک برف، احتمال ریزش کوه، سقوط اشیاء و... در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در گردنه‌های برف‌گیر، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در عبور از نواحی سردسیر، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداری‌ها و... تأکید کرد.