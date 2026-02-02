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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

۵۷ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری در اصلاندوز افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

۵۷ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری در اصلاندوز افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

اصلاندوز - فرماندار شهرستان اصلاندوز گفت: همزمان با دهه فجر ۵۷ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۵۷۰ میلیارد تومان در شهرستان اصلاندوز افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

یاسر ندایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر تعداد ۴۲ طرح عمرانی با اعتبار ۲۸۸ میلیارد تومان، تعداد ۵ طرح سرمایه‌گذاری و اشتغال با اعتبار ۸۷.۵ میلیارد تومان افتتاح و تعداد ۱۰ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری با اعتبار ۱۹۴ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

وی گفت: شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد عمارت با اعتبار بالغ بر ۷۹.۵ میلیارد تومان، احداث تصفیه خانه آب شرب مجتمع بایندور با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، طرح هادی روستاهای تابعه با اعتبار بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان و احداث سایت جدید مخابراتی (ایرانسل) و ارتقای سایت همراه اول با اعتبار بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان نمونه های از پروژه های دهه مبارک فجر در شهرستان اصلاندوز است.

فرماندار شهرستان اصلاندوز افزود: یوم الله ۱۲ بهمن از ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که با خواست و همت مردم به رهبری امام خمینی (ره) با غلبه بر رژیم طاغوت به ثبت رسید.

ندایی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و خدمت بی منت به مردم سر لوحه کار مدیران باشد تاکید کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای ارائه خدمات نظام به مردم به ویژه نسل جوان است.

کد مطلب 6737813

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