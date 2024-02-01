۱۰۰محفل قرآنی در ایام دهه فجر در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

ابوذر کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ایام دهه فجر امسال یک حرکت ملی جهت گسترش محافل قرآنی رخ داده است و این حرکت بر این اساس که اگر در کوچه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و… برنامه ترویجی و تبلیغی قرآنی برگزار شود گرایش و انس مردم به مباحث عمیق‌تر مانند آموزشی، توجه به معارف قرآن کریم و تدبر در قرآن نیز افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مناسبت‌هایی مانند ایام‌الله دهه فجر، ماه مبارک رمضان و… فرصت بسیار مناسبی برای برگزاری محافل قرآنی هستند، افزود: دهه فجر در حقیقت مناسبتی مذهبی و انقلابی است همچنین با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در پیش است برنامه‌ریزی شده ۱۰۰ محفل قرآنی در ایام‌الله دهه فجر یعنی از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه در استان برگزار شود.

وی ادامه داد: این ۱۰۰ محفل قرآنی با محوریت مراکز و مجموعه‌های مردمی مانند مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن شهری و روستایی، هیأت‌های اندیشه‌ورز بانوان قرآنی و سایر مجموعه‌های مردمی که فعالیت‌های قرآنی دارند برگزار خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر با بیان اینکه محافل قرآنی در ایام‌الله دهه فجر با محوریت ۳۰ آیه منتخب عملیات حفظ موضوعی قرآن کریم در رمضان برگزار می‌شوند، عنوان کرد: این آیات نورانی در اختیار مراکز قرآنی قرار گرفته و مقرر است در محافل قرآنی این ۳۰ آیه تلاوت و نکات تبیینی آن‌ها بررسی شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ۳۰ آیه نورانی قرآن کریم مربوط به عملیات رمضان که در ایام دهه فجر در محافل قرآنی تلاوت و تبیین می‌شوند پنج فراز است درواقع هر ۶ آیه یک فراز است البته آیات مرتبط با این آیات مستقیم تعداد بیشتری دارند همچنین پنج فراز ذکر شده درخصوص موضوعات ایمان، توحید، نبوت، ولایت و معاد هستند.

وی تصریح کرد: در ایام پر فیض و برکت اعتکاف نیز محافل قرآنی با محوریت ۳۰ آیه از قرآن کریم که مربوط به عملیات رمضان هستند انتخاب شدند که این مراکز به انتخاب خود تعدادی از این آیات و فرازها را تلاوت و تبیین کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر یادآور شد: نکته قابل توجه این است که به مراکز قرآنی چهارمحال و بختیاری تاکید شده در برگزاری محافل خود در ایام‌الله دهه فجر از ظرفیت رسانه‌ها و پوشش رسانه‌ای برنامه‌های خود بهره‌مند شوند چراکه در این صورت محافل قرآنی با نظم و کیفیت بالاتری برگزار خواهند شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رسانه‌ها موجب توسعه مخاطبان می‌شوند، بیان کرد: یکی دیگر از دلایلی که به مراکز قرآنی تاکید شده در برنامه‌های دهه فجر خود از ظرفیت رسانه‌ها برخوردار شوند این است که این اقدام می‌تواند موجب توسعه مخاطبان قرآن کریم شود.