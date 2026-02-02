حجتالاسلام محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت امام زمان (عج) به تشریح اهم برنامههای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت نیمه شعبان پرداخت و اظهار کرد: این برنامهها از جشن نیمه شعبان تا ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برخی برنامههای ناظر به موضوع مهدویت خاصه در حوزه آموزشی بهصورت سالانه برگزار میشود، ادامه داد: دعوت از اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم و برپایی دورهها و کارگاههای مهدویت را به مناسبت این ایام داریم که به همت امور بانوان این بنیاد برنامهریزی شده و اجرایی خواهد شد.
کریمی برنامههای شاخص پیشبینی شده در سطح ادارات استان را یادآور شد و بیان کرد: نشست «انتظار و مسئولیت اداری» در ادارات استان با همت ائمه جماعات برگزار میشود، همچنین قرائت عهدنامه «کارمند منتظر»، پاسخ به شبهات مهدوی، مسابقه کتابخوانی مهدوی با عنوان «قرآن و امام زمان» ویژه دستگاههای اجرایی استان و برپایی کارگاه «مدیریت تراز انتظار» از اهم این برنامهها است.
ویژهبرنامههای مهدویت و انتظار در مدارس استان
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری در خصوص ویژهبرنامههای مهدویت و انتظار در مدارس، تصریح کرد: جشنهای دانشآموزی در همه مدارس سطح استان پیشبینی شده است، برپایی مسابقه «امام مهربان من»، برپایی صبحگاههای مهدوی، اجرای سرودهای مهدوی، اجرای قصهها و نمایشنامههای کوتاه مهدوی از دیگر برنامهها هستند.
کریمی از برگزاری کارگاه مهدوی ویژه فرهنگیان خبر داد و افزود: همچنین نواختن زنگ مهدویت در مدارس با عنوان «زنگ عهد انتظار و فجر انقلاب اسلامی»، ارسال کتابهای مهدوی به مدارس، برپایی نمایشگاه آثار دانشآموزان و برپایی جشنهای تکلیف دانشآموزی و اجلاسهای نماز در برخی مناطق برای این ایام پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاههای استان با موضوع مهدویت و انتظار، گفت: برگزاری نشستهای تبیینی با حضور اساتید ممتاز و نیز برگزاری شب شعر و روایت مهدوی در قالب سهشنبههای مهدوی برای دانشگاهیان در نظر گرفته شده است.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در خصوص اهم برنامههای پیش بینی شده در سطح مساجد و محلات و هیئات مذهبی، بیان کرد: جشنهای نیمه شعبان هر ساله به صورت مردمی برگزار میشود و امسال نیز با حضور ائمه جمعه و جماعات، این جشنها و نیز محافل دعای ندبه و دعای فرج، حلقههای معرفتی مهدوی، مولودیخوانی، اطعام مهدوی، پویش نذر سلامتی امام زمان (عج) و ... برپا خواهد شد.
کریمی در خصوص برنامههای مهدویت و انتظار ویژه خانوادهها و بانوان با همکاری امور بانوان استانداری، اظهار کرد: برگزاری نشستهای تربیت فرزند مهدوی و کارگاههای خانواده منتظر در دستور کار قرار گرفته است؛ اجرای طرحهای اجتماعی جهادی همچون کمکهای مومنانه، دیدار با خانواده شهدا، خدمترسانی در مناطق محروم، نذر فرهنگی و اهدای خون از دیگر برنامهها است.
وی تصریح کرد: اجرای جشنهای ویژه در مساجد مزین به نام امام زمان (عج)، برپایی دورههای آموزشی مصوب، تقدیر از فعالان حوزه مهدویت و انتظار در مدارس، ادارات و هیئات و نیز برپایی جشنهای بزرگ در مراکز شهرستانها با همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادها و هیئات مردمنهاد از دیگر برنامههای مهم است.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) با تأکید بر اینکه در تمام برنامههای مهدویت و انتظار در استان اهداف تبلیغی، آموزشی و اجتماعی دنبال میشود، توضیح داد: رویکرد بنیاد بیشتر علمی و آموزشی بوده و معطوف بر تبیین و روشنگری در موضوع مهدویت و انتظار با بهرهگیری از اساتید برجسته است. سایر فعالیتهای تبلیغی ترویجی و اجتماعی نیز با هماهنگی سایر مجموعههای دولتی و مردمی پیش میرود.
تربیت ۵۰ مربی مهدوی در بنیاد مهدی موعود (عج) استان
کریمی تربیت مربی مهدوی در استان را نیز یادآور شد و اضافه کرد: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ مربی مهدوی در استان که دورههای تخصصی را با موفقیت طی کردند، با بنیاد همکاری دارند و دورههای آموزشی در سطوح مختلف را برای مخاطبان برگزار میکنند.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر محتوای دورههای آموزشی بنیاد، تصریح کرد: در کنار آموزش مبانی و معارف اولیه مهدویت و انتظار، پاسخ به شبهات اقشار مختلف جامعه نیز در این دوره ها و کارگاهها دنبال میشود.
کریمی در پایان گفت: مجموعههای دولتی و مردمی متقاضی برگزاری دورههای مهدویت میتوانند با مراجعه به بنیاد از ظرفیت اساتید و محتواها، منابع و کتابها برای جامعه مخاطب خود، بهرهمند شوند.
