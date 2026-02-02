به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی بعد از ظهر دوشنبه همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر اظهار کرد: ۱۴۸ پروژه امور توزیع برق شهرستان صومعه‌سرا با اعتباری بالغ بر ۹۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

فرماندار صومعه سرا افزود: آیین متمرکز افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها با حضور فرماندار صومعه‌سرا و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

رضایی با اشاره به جزئیات پروژه‌ها اظهار کرد: این طرح‌ها شامل اصلاح ۱۰۰ کیلومتر شبکه هوایی مسی فرسوده و تبدیل آن به کابل خودنگهدار، احداث ۲ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت با کابل خودنگهدار و همچنین احداث یک کیلومتر خط فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار است.

وی افزود: در قالب این پروژه‌ها، ۳۸ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت مجموع ۷ هزار و ۹۳۰ کیلوولت آمپر به‌منظور افزایش ظرفیت و پایداری شبکه برق شهرستان نصب شده است.

فرماندار صومعه‌سرا با تقدیر از عملکرد امور توزیع برق شهرستان گفت: طی سال جاری حدود ۲۰۰ کیلومتر از شبکه‌های مسی برق شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم دارد.

رضایی با بیان اینکه شهرستان صومعه‌سرا دارای حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر خط فشار ضعیف است، خاطرنشان کرد: تاکنون در مجموع حدود ۸۵۰ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده مسی این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.