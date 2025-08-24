افتتاح ۱۷۹ طرح عمرانی و خدماتی همزمان با هفته دولت در صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت و شهید جمهور آیت الله رئیسی رئیس دولت سیزدهم اظهار کرد: این هفته بهترین زمان برای تقویت ارتباط و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

رضایی با ارائه گزارش عملکرد دولتمردان وفاق ملی در این شهرستان گفت: به همت و تلاش کارگزاران دولت وفاق ملی در هفته دولت امسال، ۱۷۹ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲,۷۵۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۲۵۱ نفر به صورت مستقیم و ۱۳۸ نفر غیر مستقیم مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت که به لحاظ اعتباری نسبت به هفته دولت سال گذشته افزایش حدود ۳ برابری داشتیم.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب دولت چهاردهم استفاده از توان بخش خصوصی است، گفت: در هفته دولت امسال در حوزه کشاورزی که شهرستان صومعه سرا یکی از شهرستان‌های شاخص در این حوزه است، بهره برداری از واحد ۲ مرغداری ۳۰ هزار قطعه‌ای، بهره برداری از گلخانه، صنایع تبدیلی شالیکوبی توسط بخش خصوصی و همچنین لایروبی ۱۵ هکتار آب بندان توسط جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر حدود ۹۶ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۲۶ نفر را داریم.

نماینده عالی دولت در صومعه سرا گفت: در حوزه اشتغال و تولیدی‌های خرد با استفاده از وام‌های کم بهره که توسط دولت در اختیار متقاضیان قرار گرفته، تعداد ۲۱۸ طرح اشتغال و خودکفایی با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با اشتغالزایی ۲۲۵ نفر انجام شده است که از جمله این طرح‌ها می‌توان به خدمات کشاورزی و تولیدی‌های خرد خدماتی، دامداری و … اشاره نمود.

وی ا ادامه داد: در حوزه برق که یکی از مطالبات اساسی مردم شهرستان است، احداث خط ۲۰ کیلو ولت با کابل خودنگهدار به طول ۵۰۰ متر و احداث خط فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار، صلاح و تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار ۸۰ کیلومتر و (احداث پست هوایی، اصلاح و بهینه سازی شبکه تأمین برق و رفع ضعف برق و ترانس)، توسط امور توزیع برق با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیاردو ۳۳۰ میلیون تومان از منابع استانی انجام شده است، همچنین در حوزه مسکن مددجویی؛ تعداد ۱۵ واحد مسکن مددجویی با زیربنای ۶۷۵ متر مربع توسط کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

رضایی افزود: در حوزه آسفالت بافت روستایی به طول ۴ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، و همچنین آسفالت راه روستای سه سار با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان توسط قرارگاه محرومیت زدائی ارتش انجام شده است.