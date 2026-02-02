به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان رشت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با صدور پروانه بهره‌برداری برای ۱۵۳ واحد صنعتی، زمینه اشتغال ۹ هزار و ۵۲۵ نفر در بخش صنعت استان گیلان فراهم شده است.

وی افزود: این واحدهای صنعتی با میزان سرمایه‌گذاری ۲۳۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده‌اند که نقش مهمی در توسعه تولید و اشتغال استان داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به افتتاح واحدهای صنعتی همزمان با دهه مبارک فجر گفت: همزمان با این ایام، ۱۶ واحد صنعتی دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسند که برای ۶۳۱ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

پورحیدری با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای فناور تصریح کرد: در حال حاضر منابع لازم برای اعطای تسهیلات از محل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته فراهم است و اولویت حمایت‌ها با صنایع نوآور و دارای فناوری‌های نوین خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از یک واحد صنعتی اظهار کرد: ماندگاری و رقابت‌پذیری در حوزه تولید مستلزم اتکا به فناوری‌های روز و توجه به نیاز بازار است و این واحد صنعتی با تنوع‌بخشی به تولیدات خود در بیش از ۳۰ محصول و ارتقای کیفیت، توانسته رضایت مشتریان را جلب کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان همچنین از طرح توسعه این شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی بازدید کرد و گفت: این طرح توسعه در مکانی که پیش از این تعطیل بوده احداث شده و با سرمایه‌گذاری بیش از یک همت و نصب ماشین‌آلات مدرن، حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.