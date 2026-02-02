به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه مدعی بازگشایی گذرگاه رفح در دو طرف ورود و خروج از غزه شده است. این در حالی است که این اتفاق در هر دو جهت با محدودیت‌های بسیار شدیدی مواجه است.

الجزیره به بررسی سوالاتی پرداخت که در زمینه جزئیات بازگشایی گذرگاه رفح وجود دارد.

چه کسانی اجازه خروج دارند؟

بر اساس گزارش سازمان پخش رژیم صهیونیستی، در این مرحله تنها به ساکنان غزه با ظرفیت اولیه حدود ۲۰۰ نفر در روز اجازه ورود و خروج داده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تنها ۱۵۰ نفر می توانند به صورت روزانه از غزه خارج شوند و هیئت اروپایی که مسئولیت اداره گذرگاه را بر عهده خواهد داشت، فهرستی از اسامی ۱۵۰ نفر از غزه را که مایل به ترک نوار غزه هستند، به مصر ارسال خواهد کرد که شامل مقصد نهایی آنها نیز می‌شود.

چه کسانی اجازه ورود دارند؟

در همین حال، مقامات مصری روزانه فهرستی از اسامی ۵۰ نفر از غزه را که مایل به ورود به نوار غزه هستند، ارسال خواهند کرد و پس از انجام بازرسی امنیتی، به آنها اجازه ورود در روز بعد داده خواهد شد.

کسانی که در طول جنگ، غزه را ترک کرده‌اند؛ پس از هماهنگی با مصر و تأیید امنیتی رژیم صهیونیستی، می‌توانند بازگردند. هیئت اروپایی بازرسی اولیه مسافران را انجام خواهد داد و پس از آن اقدامات اضافی در محور تحت کنترل ارتش انجام خواهد شد.

اقدامات طرف صهیونیست، شامل انتقال مسافران ورودی پس از عبور از گذرگاه با اتوبوس به یک نقطه بازرسی اسرائیلی است که در آن بازرسی امنیتی شامل تشخیص چهره و بازرسی بدنی انجام می‌شود.

در این مرحله به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به غزه داده نخواهد شد.

مدیریت گذرگاه به عهده چه کسی است؟

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این گذرگاه «ریگاویم» نامیده خواهد شد و تحت مدیریت دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی خواهد بود و نیروهای امنیتی هویت ورودی‌ها را در فهرست‌هایی که توسط دستگاه‌های امنیتی اسرائیل تأیید شده‌اند، بررسی خواهند کرد.

انتظار می‌رود کمیته تکنوکرات، معروف به کمیته ملی اداره غزه، طی روزهای آینده از طریق این گذرگاه وارد نوار غزه شود.

انتقادات گسترده به محدودیت های شدید در گذرگاه

اقدامات رژیم صهیونیستی، رویاهای بیش از ۲۲ هزار بیمار و مجروح را برای خروج از نوار غزه به کابوسی بروکراتیک و امنیتی تبدیل کرده است. شکاف عمیقی بین نیازهای پزشکی فوری بیماران و مجروحان در غزه و محدودیت‌های امنیتی اعمال شده توسط تل آویو در چارچوب مکانیسم بازگشایی گذرگاه وجود دارد.

رژیم صهیونیستی سقف اولیه خروج روزانه از غزه را حدود ۱۵۰ نفر تعیین کرده است، در حالی که اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه، گفت که حدود ۲۲ هزار بیمار و مجروح در نوار غزه به شدت به درمان در خارج از کشور نیاز دارند و دارای حواله‌های پزشکی کامل هستند.

با این وضعیت، خروج همه این بیماران و مجروحان به ۱۴۷ روز یا حدود ۵ ماه زمان نیاز خواهد داشت.

از سوی دیگر، بازگشایی گذرگاه بر تردد افراد تمرکز دارد و به جزئیات ورود نیازهای اضطراری ساکنان نوار غزه نمی‌پردازد، زیرا طبق تخمین‌ها، آنها به ورود حداقل ۶۰۰ کامیون کمک روزانه نیاز دارند.

حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت که هرگونه مانع‌تراشی یا شرط گذاشتن در مورد گذرگاه رفح، نقض توافق آتش‌بس خواهد بود. وی از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق خواست تا رفتار اشغالگران در گذرگاه رفح را زیر نظر داشته باشند.