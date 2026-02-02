توجه ویژه شورای شهر به بودجه ایمنی و بحران برای سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه امروز پس از بررسی بودجه ۱۴۰۵ مجموعههای ذیل حوزه دفتر شهردار و معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، اظهار کرد: در بررسی بودجه سازمان مدیریت بحران با توجه شرایط و ضرورتهایی که در شهر تهران وجود دارد توجه ویژهای به این بخش داشتیم و افزایش قابل توجهی در ردیفهای مختلف این سازمان انجام شد.
آخوندی افزود: ماموریت ایمنی و مدیریت بحران در بودجه سال آینده مورد توجه ویژه خواهد بود و در زمان بررسی بودجه سازمان آتشنشانی هم به این بخش نگاه ویژه ای خواهیم داشت.
وی همچنین با اشاره به بررسی بودجه معاونت برنامهریزی و واحدهای تابعه آن گفت: در بررسی بودجه شرکت شهر سالم نیز اعضای کمیسیون توجه ویژهای به موضوعات این مجموعه از جمله بیمه پرسنل شهرداری تهران داشتند. همچنین برای تجهیز و بهسازی درمانگاههای شهر سالم و ساخت درمانگاههای جدید و نیز ساخت بیمارستان در دو منطقه بودجه مناسبی اختصاص یافت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: همچنین در بررسی بودجه ادارهکل رفاه هم مواردی که مربوط به امور رفاهیات پرسنل شهرداری است، مطرح وتصمیم گیری های خوبی انجام شد.
آخوندی بیان کرد: در جلسات امروز کمیسیون برنامه و بودجه ابتدا بودجه حوزه دفتر شهردار بررسی شد که این بخش شامل سازمان فناوری نوین، شرکت ارتباط مشترک شهر، سازمان مدیریت بحران، نهاد راهبری و پایش، مرکز مطالعات و برنامهریزی، ادارهکل ایثارگران، سازمان بسیج، مرکز ارتباطات و امور بینالملل، شرکت پیامرسا ، سازمان بازرسی و یگان حفاظت بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: در ادامه، بودجه معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا بررسی شد که واحدهای تابعه آن شامل شرکت خدمات اداری شهر، شرکت شهر سالم، ادارهکل رفاه و مرکز نوسازی و تحول اداری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران فردا هم ادامه خواهد داشت و در دو نوبت صبح و عصر بودجه معاونتهای شهرسازیومعماری و فرهنگیواجتماعی بررسی خواهد شد.
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