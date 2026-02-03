https://mehrnews.com/x3bhXG ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۲۹ کد مطلب 6739492 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۲۹ جشن تکلیف پسران زابلی همزمان با نیمه شعبان زابل - جشن تکلیف نوجوانان پسر، با ویژه برنامههای مختلف، همزمان با نیمه شعبان در زابل برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6739492 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن تکلیف ۵ هزار نفری دانشآموزان تربتجام جشن محلاتی همزمان با ایام نیمه شعبان در زابل حاجبی: هویت عبادی جشن تکلیف نباید تحتالشعاع برنامههای پرهزینه باشد جشن تکلیف بیش از ۵۰۰ دانشآموز دختر رودانی برگزار شد جمع آوری ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل برچسبها جشن تکلیف شهرستان زابل نیمه شعبان
نظر شما