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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۲۹

جشن تکلیف پسران زابلی همزمان با نیمه شعبان

جشن تکلیف پسران زابلی همزمان با نیمه شعبان

زابل - جشن تکلیف نوجوانان پسر، با ویژه برنامه‌های مختلف، همزمان با نیمه شعبان در زابل برگزار شد.

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کد مطلب 6739492

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چه ایده قشنگی آفرین

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