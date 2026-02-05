حسن خزائیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموع پروژههای دهه فجر شهرستان محلات زمینه اشتغال ۲ هزار و ۳۷۴ نفر را فراهم میکند که نقش مؤثری در رونق اقتصادی و توسعه زیرساختهای این شهرستان دارد.
وی افزود: همزمان با دهه مبارک فجر، تعداد ۴۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان محلات با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۸۳۰ میلیارد ریاه افتتاح و یا کلنگزنی میشود.
فرماندار شهرستان محلات با بیان اینکه از مجموع این پروژهها، ۴۴ پروژه مربوط به بخش عمرانی و یک پروژه مربوط به بخش اقتصادی است، گفت: پروژه های عمرانی شامل ۳۱ پروژه افتتاحی و ۱۳ پروژه کلنگزنی میشود و برای اجرای این پروژههای عمرانی، اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
خزائیپور با اشاره به پروژههای اقتصادی افزود: در ایام دهه فجر، یک پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان درشهرستان محلات افتتاح میشود که برای ۵ نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه دارد.
