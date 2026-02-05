هوای اصفهان سالم و کاشان آلوده است 

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۸ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح روز پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه با میانگین ۶۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۰، احمدآباد ۱۰۰، میدان انقلاب ۶۴، پارک زمزم ۵۷، خیابان پروین اعتصامی ۸۹، دانشگاه صنعتی ۷۳، رودکی و رهنان ۷۰، زینبیه ۶۹، فرشادی ۶۳، فیض ۵۵، بولوار کاوه ۵۱، کردآباد ۹۹ و خیابان ولدان ۷۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۰۶ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در خیابانهای هزار جریب، میرزا طاهر و سپاهانشهر پاک است.
امروز هوای کاشان ناسالم برای گروههای حساس است.
بنا بر اعلام هواشناسی، از از امروز تا شامگاه فردا جمعه پدیده جوی خاصی در سطح استان نخواهم داشت اما از روز شنبه یک سامانه ناپایدار بارشی جدید وارد استان خواهد شد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
