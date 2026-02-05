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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

هشدار نارنجی هواشناسی برای تقویت سامانه بارشی خوزستان صادر شد

هشدار نارنجی هواشناسی برای تقویت سامانه بارشی خوزستان صادر شد

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از صدور هشدار نارنجی هواشناسی در خصوص باران خبر داد و گفت: سامانه بارشی در روزهای شنبه و یکشنبه اغلب مناطق استان را دربرمی‌گیرد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۵۸ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این هشدار در پی هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۶۳ و به‌دلیل تقویت سامانه بارشی صادر شده است.

وی افزود: بر اساس این هشدار، روز شنبه اغلب نقاط استان به‌ویژه بخش‌های شمال‌غربی، شمالی، شمال‌شرقی، شرقی، مرکزی و ارتفاعات تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: روز یکشنبه نیز مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی تا حدودی جنوب‌شرقی و به‌ویژه ارتفاعات استان شاهد فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.

سبزه‌زاری با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان گفت: با توجه به ماهیت هشدار سطح نارنجی، احتمال بروز مخاطرات جوی وجود دارد و لازم است تمهیدات پیشگیرانه در مناطق تحت تأثیر در نظر گرفته شود.

کد مطلب 6740308

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