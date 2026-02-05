هشدار نارنجی هواشناسی برای تقویت سامانه بارشی خوزستان صادر شد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۵۸ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این هشدار در پی هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۶۳ و به‌دلیل تقویت سامانه بارشی صادر شده است.

وی افزود: بر اساس این هشدار، روز شنبه اغلب نقاط استان به‌ویژه بخش‌های شمال‌غربی، شمالی، شمال‌شرقی، شرقی، مرکزی و ارتفاعات تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: روز یکشنبه نیز مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی تا حدودی جنوب‌شرقی و به‌ویژه ارتفاعات استان شاهد فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.

سبزه‌زاری با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان گفت: با توجه به ماهیت هشدار سطح نارنجی، احتمال بروز مخاطرات جوی وجود دارد و لازم است تمهیدات پیشگیرانه در مناطق تحت تأثیر در نظر گرفته شود.