استقلال از سکته مرگبار برگشت/ پیروزی شیرین با گلزنی مهاجم اضافی!

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال و شمس آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که این دیدار با برتری ۳ بر ۲ آبی پوشان به پایان رسید. ابوالفضل جلالی(۴۵)، سعید سحرخیزان(۶۰) و داکنز نازون(۸+۹۰) برای استقلال گل زدند. هومن ربیع‌زاده(۸۹ - پنالتی) و سهیل فداکار (۷+۹۰) برای شمس آذر گل زدند.

ترکیب آبی پوشان

حبیب فرعباسی، عارف غلامی، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی (۶۷- حسین گودرزی)، ابوالفضل زمانی (۶۷- مهران احمدی)، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی (۶۷- محمدحسین اسلامی)، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی (۷۵- اسماعیل قلی زاده) و سعید سحرخیزان (۷۵- داکنز نازون).

رقابت نزدیک دو تیم

با وجود این که استقلال میزبان این دیدار بود و البته تماشاگری در ورزشگاه حضور نداشت، شاگردان وحید رضایی نمایش خوبی برابر آبی پوشان داشتند و بازی در دقایق ابتدایی نزدیک بهم دنبال شد و دو تیم موقعیت هایی را روی دروازه ها ایجاد کردند.

اخراجی که دردسرساز شد

در شرایطی که دو تیم بازی متعادلی را دنبال می کردند رضا محمدی بازیکن تیم شمس آذر که در دقایق ابتدایی یک کارت زرد دریافت کرده بود، در دقیقه ۲۵ یک خطای دیگر مرتکب شد تا داور به او کارت زرد دوم را نشان دهد و شمس آذر ۱۰ نفره به کار ادامه دهد.

جلالی فرشته نجات شد

استقلال که برای ماندن در کورس مدعیان قهرمانی به پیروزی در این دیدار نیاز داشت بالاخره در دقیقه آخر نیمه اول به گل رسید تا با پیروزی راهی رختکن شود. در این لحظه توپ در یک رفت و برگشت مقابل پای ابوالفضل جلالی افتاد و این بازیکن با شوتی نه چندان محکم دروازه حریف را نشانه گرفت که توپ ابتدا به مدافع خورد و پس از تغییر جهت به سمت راست دروازه رفت و به گل برتری آبی پوشان در نیمه اول تبدیل شد.

آبی های خوب مقابل حریف بهم ریخته

در نیمه دوم استقلال از ۱۰ نفره بودن حریف نهایت استفاده را برد و با آرامش بیشتری کارش را شروع کرد و موقعیت های پرتعدادتری را هم روی دروازه حریف ایجاد کرد اما هر بار بنا بر دلایلی به موفق باز کردن دروازه حریف نشد تا این که در دقیقه ۶۰ سعید سحرخیزان با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه گل دوم را برای استقلال به ثمر رساند.

صحنه مشکوک و گل سومی که رد شد

در دقیقه ۸۳ این دیدار شمس آذر در یکی از حملات خطرناکی که روی دروازه استقلال انجام داد می توانست به گل برسد اما بازیکن این تیم درون محوطه جریمه سرنگون شد و داور اعتقادی به پنالتی نداشت. در برگشت توپ را بازیکن شمس آذر به سمت دروازه خالی زد اما فرعباسی با واکنشی تماشایی مانع از باز شدن دروازه اش شد.

این توپ در ضد حمله یک موقعیت عالی برای استقلال ایجاد کرد و نازون که دقایقی قبل وارد زمین شده بود موفق شد سومین گل آبی پوشان را به ثمر برساند. به دنبال اعتراض قزوینی ها داور برای بازبینی صحنه قبل از گل به سمت کمک داور ویدئویی رفت و در بررسی نهایی تصمیم به اعلام پنالتی برای شمس آذر گرفت.

دروازه استقلال فرو ریخت

هومن ربیع زاده در دقیقه ۸۹ پشت ضربه پنالتی ایستاد و با برخلاف جهت حرکت حبیب فرعباسی این ضربه را به گل تبدیل کرد تا هم فاصله را کم کند و هم استرس را به جان استقلالی ها بیندازد تا دقایق باقی مانده را به سختی پشت سر بگذارند.

فرصت سوزی بازیکن سابق بارسلونا

در شرایطی که استقلال برای رسیدن به پیروزی تحت فشار و استرس بود، در دومین دقیقه وقت اضافه مهران احمدی در عرض محوطه جریمه حریف حرکت کرد و با یک پاس عالی منیرالحدادی را در موقعیت گل قرار داد اما بازیکن سابق بارسلونا با ضربه ای عجیب توپ را به کنار دروازه فرستاد تا همچنان آبی ها استرس تساوی را داشته باشند.

استقلال ترسید و بلا سرش آمد

استرسی که بازیکنان و نیمکت نشینان استقلال را گرفته بود بالاخره کار دست شان داد و در هفتمین دقیقه وقت اضافه شمس آذر در یک ضد حمله عالی توسط سهیل فداکار به گل دوم رسید تا کار به تساوی کشیده شود.

نازون بالاخره به درد استقلال خورد

در حالی که وقت های اضافه در نظر گرفته شده از سوی داور هم به پایان رسیده بود استقلال یک دقیقه پس از دریافت گل تساوی موفق شد توسط نازون به گل سوم و پیروزی دست پیدا کند تا بالاخره این مهاجم ضعیف برای یک بازی هم که شده تاثیرگذار شود و سه امتیاز را برای استقلال به ارمغان بیاورد.

ساپینتو نفس راحت کشید

تیم فوتبال استقلال با پیروزی برابر شمس آذر ۳۵ امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به سایر تیم ها، در رده دوم جدول رده بندی و هم امتیاز با تراکتور صدرنشین قرار گرفت. ریکاردو ساپینتو هم با این برد قبل از دیدار با الحسین اردن نفسی به راحتی کشید و موقتا از زیر بار انتقادات خارج شد.