به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شیرافکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر، میز ارتباطات مردمی( میز خدمت) با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان روز جمعه ۱۷ بهمن۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ در مصلای جمعه بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، امور حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: همچنین در مصلاهای نماز جمعه مراکز شهرستان‌ها نیز، میز ارتباطات مردمی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز جمعه هفته جاری با حضور فرمانداران و مدیران ادارات شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

شیرافکن تصریح کرد: میز ارتباطات مردمی به منظور بررسی مشکلات و دغدغه‌های مردم و پیگیری برای رفع مطالبات شهروندان تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلات مطروحه، فی المجلس با حضور مدیران مرتبط، بررسی و اقدامات لازم نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده انجام می‌شود.