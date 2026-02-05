به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در جمع مردم روستای سنا که در قالب کاروان فجر با حضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی برگزار شد، با تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر و میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) اظهار کرد: مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند و بر همه ما واحب است که در قبال آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی با اشاره به شعار دهه فجر «عدالت برای همه و آینده برای ایران»، بیان کرد: تلاش کردیم برنامه‌ها را در تمامی نقاط شهرستان و روستاها برگزار کنیم.

مقاتلی به نگاه دولت و شخص رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر به عمران و آبادی روستاها اشاره کرد و افزود: امسال ۱۰۷ پروژه با اعتبار قریب به ۲ هزار میلیارد تومان در سطح شهرستان افتتاح و اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: در دهه فجر ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در بخش شنبه و طسوج افتتاح و اجرا می‌شود که مهمترین طرح‌ها شامل محور سنا شنبه به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان و فیبر نوری چاهگاه شنبه با اعتبار حدود هفت میلیارد تومان هستند.

فرماندار دشتی بیان کرد: تلاش داریم این محور را تا روستای باغان برسانیم که بخشی از کار آغاز شده است. همچنین، تنها پانسیون پزشکان شهرستان نیز در دهه فجر در شهر شنبه افتتاح می‌شود.

در پایان این برنامه فرماندار دشتی و مدیران حاضر در این جلسه به مطالبات و درخواست های مردم روستا پاسخ دادند.