۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

رانش زمین در روستای سلوبلم بندرعباس ۱۵۰ رأس دام سبک را تلف کرد

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تلف شدن حدود ۱۵۰ رأس دام سبک بر اثر رانش زمین ناشی از بارندگی‌های اخیر در روستای سلوبلم بخش شمیل شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان اظهار کرد: در پی این بارش‌ها، رانش زمین در روستای سلوبلم شهرستان بندرعباس رخ داد که متأسفانه منجر به تلف شدن حدود ۱۵۰ رأس دام سبک شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش بخشدار به منطقه اعزام و بررسی‌های اولیه در محل انجام شد.

حسن زاده بیان کرد: علت اصلی تلف شدن دام‌ها، رانش زمین بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه مسیر روستایی به‌طور موقت دچار انسداد شده بود، تصریح کرد: با اعزام یک دستگاه لودر به محل، مسیر مسدودشده بازگشایی و تردد به حالت عادی بازگشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر راه روستایی بسته نیست و شرایط منطقه تحت کنترل قرار دارد.

کد مطلب 6740526

