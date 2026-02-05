رانش زمین در روستای سلوبلم بندرعباس ۱۵۰ رأس دام سبک را تلف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان اظهار کرد: در پی این بارش‌ها، رانش زمین در روستای سلوبلم شهرستان بندرعباس رخ داد که متأسفانه منجر به تلف شدن حدود ۱۵۰ رأس دام سبک شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش بخشدار به منطقه اعزام و بررسی‌های اولیه در محل انجام شد.

حسن زاده بیان کرد: علت اصلی تلف شدن دام‌ها، رانش زمین بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه مسیر روستایی به‌طور موقت دچار انسداد شده بود، تصریح کرد: با اعزام یک دستگاه لودر به محل، مسیر مسدودشده بازگشایی و تردد به حالت عادی بازگشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر راه روستایی بسته نیست و شرایط منطقه تحت کنترل قرار دارد.