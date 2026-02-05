لاریجانی: جمهوری اسلامی یک تجربه زنده و قدرتمند حکمرانی مدرن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی شامگاه پنجشنبه در سی‌ونهمین یادواره معلم شهید «یوسف شالیکار» که در آمل برگزار شد، با اشاره به اندیشه‌های امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل معتقد بود دینداری صرفاً امری فردی نیست، بلکه دین باید اقامه شود؛ هم در وجود انسان و هم در زندگی جمعی، و این بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حکومت مطلوب از نگاه امام خمینی(ره) دارای دو ویژگی اساسی مشروعیت و کارآمدی است، افزود: مشروعیت حکومت در مکتب اهل بیت(ع) از ولایت سرچشمه می‌گیرد و در کنار آن، حکومت باید توان انجام درست وظایف خود را داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادین تصریح کرد: برخلاف دیدگاه‌هایی که دین را امری صرفاً شخصی می‌دانند و آن را از عرصه حکومت جدا می‌کنند، امام خمینی(ره) بر ضرورت تأسیس حکومت دینی با ساختاری مدرن و مردمی تأکید داشت و جمهوری اسلامی نتیجه همین نگاه است.

لاریجانی با اشاره به تحلیل متفکران غربی از جایگاه ایران گفت: با وجود القای ضعف و ناکارآمدی ایران در فضای مجازی، اسناد رسمی غرب از جمله سند امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد که ایران در کنار روسیه و چین، یکی از سه چالش اصلی آمریکا به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از نگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی یک «غول متولد شده» در منطقه غرب آسیاست که هم قدرت، هم شجاعت و هم هوشمندی دارد و تنها راه مقابله با آن ایجاد اختلاف داخلی است.

لاریجانی با هشدار نسبت به پدیده اغوای ذهنی در عصر فضای مجازی گفت: حجم بالای اطلاعات و سرعت مصرف محتوا، فرصت تفکر را از جوامع گرفته و حتی کشورهای بزرگ دنیا به سمت محدودسازی برای حفظ سلامت فکری جامعه خود رفته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام مدنی و مدرن است، خاطرنشان کرد: ساختار حکومتی ایران مبتنی بر رأی مردم است و از انتخاب رهبری تا رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، همه بر اساس مشارکت مستقیم مردم شکل می‌گیرد که این همان دموکراسی عملیاتی است.