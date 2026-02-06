لحظه حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله‌ای به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، دو نفر کشته شده‌اند.