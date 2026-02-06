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کد مطلب 6740718
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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

لحظه حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

لحظه حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله‌ای به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، دو نفر کشته شده‌اند.

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