دریافت 996 KB کد مطلب 6740718 https://mehrnews.com/x3bjtH ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸ کد مطلب 6740718 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸ لحظه حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام ارتش آمریکا اعلام کرد در حملهای به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، دو نفر کشته شدهاند. کپی شد مطالب مرتبط آکسیوس: آمریکا و روسیه درباره تمدید ۶ماهه استارت نو توافق کردند توافق روسیه و آمریکا برای ازسرگیری گفتوگوهای نظامی حمله دوباره آمریکا به شناوری در اقیانوس آرام؛ ۲ نفر کشته شدند برچسبها اقیانوس آرام ایالات متحده امریکا ارتش آمریکا
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