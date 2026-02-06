دهه فجر نماد تقابل تمدنی اندیشه اسلامی با الگوی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به اهمیت ایام‌الله دهه فجر و تقارن آن با میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر(عج)، انقلاب اسلامی ایران را نقطه عطفی تعیین‌کننده در تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.

وی گفت این انقلاب نه‌تنها ملت ایران را به عزت، هویت و استقلال حقیقی رساند، بلکه ملت‌های دیگر را نیز از غفلت بیدار کرد و معادلات قدرت جهانی را دگرگون ساخت.

وی با بیان اینکه همان‌گونه که ملت ایران با هدایت امام راحل(ره) از سلطه طاغوت رهایی یافت، امروز نیز باید با بصیرت، ایمان و تلاش مستمر در برابر چالش‌ها ایستادگی کرده و با کار جهادی، آسیب‌ها و رخنه‌های اقتصادی و فرهنگی را ترمیم کند، افزود: انقلاب اسلامی تحولی بنیادین ایجاد کرد که آثار آن محدود به مرزهای ایران نماند و مسیر حرکت بسیاری از جوامع را تحت تأثیر قرار داد. پیش از پیروزی انقلاب، ملت ایران از عزت و استقلال واقعی محروم بود، اما با شکل‌گیری نهضت اسلامی، روح ایمان، خودباوری و عزت‌طلبی در جامعه زنده شد. مردم با اتکا به رهبری امام خمینی(ره) توانستند نظامی مبتنی بر وابستگی و استبداد را سرنگون کرده و ساختاری نو بر پایه ارزش‌های دینی و مردمی بنا کنند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه انقلاب اسلامی نظام سلطه شرق و غرب را به چالش کشید، تصریح کرد: این حرکت موازنه قدرت جهانی را تغییر داد و به ملت‌های تحت فشار نشان داد که ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری ممکن است.

حسینی افزود: این پیام الهام‌بخش، روح مقاومت و مطالبه‌گری را در بسیاری از ملت‌ها تقویت کرد.

وی نقش مردم را در تحقق انقلاب محوری دانست و گفت: قدرت اصلی این حرکت از بطن جامعه برخاست. ایمان، وحدت و حضور آگاهانه مردم، پشتوانه‌ای برای رهبری انقلاب در مقابله با طاغوت و استکبار بود و زمینه پیروزی را فراهم کرد.

حسینی در ادامه، با گرامیداشت مناسبت‌های دینی، خاطرنشان کرد: بزرگداشت میلاد پیامبران و ائمه اطهار(ع) یادآور نقاط سرنوشت‌ساز تاریخ بشر است؛ مقاطعی که مسیر حرکت انسان‌ها را به سوی حق و عدالت تغییر داده‌اند. انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین جریان تاریخی، یکی از تحولات مهم و اثرگذار به شمار می‌رود.

امام جمعه زنجان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جوانان در پیروزی انقلاب اظهار داشت: حضور فعال نسل جوان از عوامل اصلی به ثمر رسیدن انقلاب بود و امروز نیز در عرصه جنگ نرم و نبرد شناختی، جوانان باید در خط مقدم آگاهی، تحلیل و دفاع فرهنگی قرار گیرند تا دشمن نتواند بر افکار و باورهای جامعه تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به برخی تحولات اخیر کشور گفت: دشمنان تلاش کردند از مشکلات اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی بهره‌برداری کنند، اما هوشیاری و بصیرت مردم موجب خنثی شدن این توطئه‌ها شد.

حسینی همچنین بر نقش رسانه‌ها در «جنگ روایت‌ها» تأکید کرد و افزود: تقویت گفتمان تبیین، روشنگری و آگاهی‌بخشی، به‌ویژه در میان نسل جوان، ضرورتی اساسی است تا جامعه بتواند در برابر هجمه‌های فکری و تبلیغاتی ایستادگی کند.

وی با یادآوری جایگاه مساجد گفت: انقلاب اسلامی از بستر مسجد شکل گرفت و این نهاد همچنان پایگاه اصلی حفظ ارزش‌ها، انتقال فرهنگ و پیوند نسل‌هاست. کاهش حضور جوانان در مساجد می‌تواند زنگ خطری برای آینده فرهنگی جامعه باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به نقش جوانان در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) افزود: همان‌گونه که قیام‌های الهی در طول تاریخ با حضور پرشور جوانان همراه بوده است، دولت مهدوی نیز با اتکای به این نسل شکل خواهد گرفت. از این رو، جوانان بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب اسلامی و آینده‌سازان جامعه به شمار می‌روند.