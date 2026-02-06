کارخانه خوراک دام و طیور در کوهدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه هم‌زمان با ایام دهه فجر و با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان کارخانه خوراک دام و طیور در شهرستان کوهدشت افتتاح شد.

این پروژه مهم صنعتی با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

کارخانه خوراک دام و طیور شهرستان کوهدشت در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع احداث شده و دارای ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن انواع خوراک دام و طیور است.

هدف از اجرای این طرح، تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ، حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری منطقه و تقویت زیرساخت‌های تولیدی شهرستان کوهدشت عنوان شده است.