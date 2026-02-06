به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمود محمودی ظهر جمعه در آیین افتتاح پروژه‌های توزیع برق استان مرکزی گفت: نقش زیرساخت برق در توسعه اقتصادی و صنعتی این استان کلیدی و گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های تولید و اشتغال پایدار است.

محمود محمودی افزود: اجرای این پروژه‌ها، علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، خدمات رسانی به شهروندان و واحدهای تولیدی را ارتقا می‌دهد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:اصلاح و بهینه سازی ۲۷ هزار چراغ پر مصرف معابر به کم مصرف با اعتبار یک هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال و هوشمند سازی و کنترل پذیری ۴۰ هزار لوازم اندازه گیری مشترکین با اعتبار ۸۱۰ میلیارد ریال از جمله طرح های افتتاحی است.

محمودی گفت: افتتاح برق رسانی به ۹ پروژه بزرگ مسکن ملی در قالب یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی با اعتبار ۸۲۰ میلیارد ریال و پروژه بهینه سازی و اصلاح شبکه توزیع برق روستایی در قالب طرح بهارستان در ۱۱۰ روستا با اعتبار یک هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه ها است،

وی اصلاح و بهینه سازی شبکه نقاط مختلف مرکزی ۱۴ پروژه با اعتبار ۵۷۰ میلیارد ریال ،احداث ، توسعه و تامین برق مشترکان جدید ۳۰ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال را از دیگر پروژه های افتتاحی همزمان با دهه مبارک فجر عنوان کرد.

محمودی بیان کرد: همزمان با دهه فجر، پنج پروژه توزیع برق با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در شهرستان اراک به بهره برداری رسید.