انسجام ملی و وحدت اجتماعی سبب ناکامی دشمن در اغتشاشات شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر اصغری، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم نظام، تبیین چرایی انقلاب اسلامی برای نسل جدید و گسترش فرهنگ گفتوگو در فضای مجازی و اجتماعی است که آموزش و پرورش در این زمینه اقدامات مؤثر و ارزشمندی انجام داده است.
وی انسجام اسلامی و وحدت اجتماعی را از اهداف محوری انقلاب اسلامی دانست و افزود: دشمن در جریان اغتشاشات اخیر با تمام توان تلاش کرد وحدت بین مردم و دولت را خدشهدار کند و اعتماد عمومی را از بین ببرد، اما با مدیریت هوشمندانه و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از دوقطبیسازی، این نقشهها با شکست مواجه شد.
حجتالاسلام اصغری با قدردانی از استاندار مازندران، معاونان و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، گفت: مجموعه مدیریتی استان با نگاه وحدتمحور و دغدغهمندانه در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند که جای تقدیر دارد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به شعار امسال «ایران مقتدر، ملت پیروز»، تصریح کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایستادگی و همراهی مردم است و در جنگ ۱۲ روزه نیز اقتدار نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهخوبی به نمایش گذاشته شد؛ هرچند دشمنان از همین قدرت ناراحتاند و آن را برنمیتابند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز به درختی تنومند تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: مقایسه جمهوری اسلامی با دوران پهلوی، شرایط جهانی و آرمانهای انقلاب نشان میدهد ایران اسلامی با وجود تحریمهای سنگین، پیشرفتهای چشمگیری در حوزههای مختلف داشته است.
اصغری با اشاره به وضعیت سوادآموزی در کشور گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۵، نرخ باسوادی در دوران پهلوی حدود ۴۷ درصد بود، اما امروز به برکت جمهوری اسلامی این رقم به بیش از ۹۶ درصد رسیده و این یک افتخار بزرگ ملی است.
وی افزود: برخلاف تبلیغات دشمنان، ایران در حوزه عدالت آموزشی و برابری تحصیلی دختران و پسران، بر اساس آمارهای جهانی، در جایگاه برتر قرار دارد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران همچنین به دستاوردهای کشور در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: امید به زندگی در ایران از حدود ۵۵ سال در دوران پهلوی به بیش از ۷۶ سال افزایش یافته و ایران امروز به یکی از قطبهای گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در توسعه زیرساختهای آب، برق و گاز عملکرد قابل توجهی داشته است، افزود: پیش از انقلاب، گازرسانی و آبرسانی محدود به مناطق خاص بود، اما امروز بخش عمدهای از شهرها و روستاهای کشور از این خدمات برخوردارند که نشاندهنده عدالت در توسعه است.
اصغری در پایان با قدردانی از نماینده ولیفقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، گفت: حمایتها و هدایتهای پدرانه ایشان نقش مهمی در پیشبرد برنامههای ملی و مذهبی استان داشته و امید است وجودشان مایه خیر و برکت برای مردم دیار علویان باشد.
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