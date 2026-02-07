به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز جمعه تاکید کرد: اوضاع غزه همچنان شکننده است. اسرائیل در مسیر عبور فلسطینی ها در گذرگاه رفح مانع تراشی کرده و اجازه نمی دهد کمک های بشردوستانه وارد نوار غزه شود.

وی اضافه کرد: در کرانه باختری نیز اوضاع رو به وخامت رفته و اسرائیل به سیاست های سرکوب و ترساندن غیر نظامیان در این منطقه ادامه می دهد.

عبدالعاطی بیان کرد: ما برای تثبیت آتش بس در غزه تلاش می کنیم. اسرائیل بدون تشکیل کشور فلسطین ثبات نخواهد داشت. تلاش برای تجزیه نوار غزه خط قرمز محسوب می شود و نمی توان آن را پذیرفت.

وی در خصوص تحولات منطقه نیز گفت: مصر برای ممانعت از وقوع جنگ در منطقه میان ایران و آمریکا تلاش می کند.