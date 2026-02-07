بهره برداری از ۱۷۰۰ واحد مسکونی در سمنان؛ ۲ مدرسه افتتاح شد

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح یک هزار و ۷۰۰ پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان های تابعه راه و شهرسازی استان سمنان در طول ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.

وی افزود: در طول ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در مجموعه راه و شهرسازی استان سمنان ۶۳۳ واحد مسکونی در قالب مسکن حمایتی و ارگان هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی و ... به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین از افتتاح یک هزار و ۲۷ واحد مسکونی خود مالک در قالب نهضت ملی مسکن در طول ایام دهه فجر در شهرستان های تابعه این اداره کل خبر داد.

حسینی طباطبایی درباره دیگر پروژه های افتتاح شده دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۴۰۴ در مجموعه راه و شهرسازی استان سمنان توضیح داد: ۵۳ واحد مسکونی نیز در قالب بافت فرسوده نهضت ملی مسکن در سمنان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: مدرسه ۱۲ کلاسه مهر گرمسار و مدرسه ۹ کلاسه رستم زاده سمنان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال دیگر پروژه های دهه فجر انقلاب اسلامی راه و شهرسازی استان سمنان هستند که اعتبارات آنها توسط سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده است.

گفتنی است در استان سمنان دو اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و راه و شهرسازی شرق استان سمنان ( شهرستان های شاهرود و میامی ) وجود دارد. همچنین نزدیک به ۶۰۰ واحد مسکونی نیز در هفته گذشته در مجموعه راه و شهرسازی شرق استان به بهره برداری رسید.