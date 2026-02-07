۱۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

محمدزاده: بیش از ۳ هزار اثر به جشنواره «فیلم معروف» ارسال شد

گرگان-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان گفت: بیش از سه هزار اثر به جشنواره «فیلم معروف» ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدجواد محمدزاده، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اکران عمومی آثار جشنواره «فیلم معروف» همزمان با دهه مبارک فجر اظهار کرد: در این جشنواره، آثار متنوعی شامل فیلم، مستند، پادکست، نماهنگ و تولیدات رسانه‌ای دریافت شد که مجموع آثار ارسالی به بیش از سه هزار اثر می‌رسد.

وی افزود: در بخش بین‌الملل این جشنواره، هنرمندانی از ۱۴ کشور آثار خود را ارسال کردند که از میان سه اثر منتخب ایران، یک اثر متعلق به هنرمندی از استان گلستان است و این موضوع افتخار بزرگی برای استان محسوب می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف گلستان با تأکید بر تغییر رویکرد این ستاد اظهار کرد: تلاش داریم امر به معروف را از قالب‌های سنتی خارج کرده و در مسیر سینما، هنر، رسانه، پادکست و فضای مجازی که امروز بستر اصلی فعالیت جوانان است، گسترش دهیم.

محمدزاده از راه‌اندازی طرح «صدای مردم» به‌عنوان یکی از اقدامات محوری ستاد یاد کرد و گفت: صدای مردم یک تریبون آزاد و گفت‌وگوی اجتماعی برای بیان مشکلات، ارائه راهکارها و مطالبه‌گری عاقلانه و هوشمندانه است که با حضور جوانان، نوجوانان، تشکل‌ها، سمن‌ها و عموم مردم آغاز شده و افتتاح رسمی آن نیز همزمان با جشنواره انجام می‌شود.

وی افزود: ستاد امر به معروف، حلقه واسط میان مردم و حاکمیت است و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر شنیدن صدای اعتراض مردم، تلاش می‌کنیم این صدا را به‌درستی بشنویم و منتقل کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان با اشاره به فعالیت تشکل‌های خانواده‌محور اظهار کرد: ایجاد و توسعه تشکل‌هایی مانند «پیوند مودت» با هدف تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده، آموزش‌های روانشناسی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که به جای پرداختن به معلول‌ها، به ریشه مشکلات اجتماعی می‌پردازد.

محمدزاده از برگزاری جشنواره «مفلحون» در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی کارمند، مدیر و خادم برتر و الگوسازی در عرصه خدمت‌رسانی، با همکاری ائمه جمعه آغاز شده و نخستین گام آن در شهرستان گنبدکاووس برداشته شده است.

وی با اشاره به احیای کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه افزود: با ورود ستاد امر به معروف، مطالبه رهبر انقلاب در حوزه کرسی‌های آزاداندیشی جان تازه‌ای گرفته و این کرسی‌ها بستری برای بیان دیدگاه‌های جوانان و گفت‌وگوی علمی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی فراهم کرده است.

دبیر ستاد امر به معروف گلستان، تولیدات رسانه‌ای را یکی از جهش‌های مهم این ستاد دانست و گفت: تولید مستمر موشن‌گرافی، پادکست، اینفوگرافی، پوستر و محتوای چندرسانه‌ای در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، بهداشت، اقتصاد، ورزش، بازار و ادارات در دستور کار قرار دارد.

محمدزاده همچنین از اجرای طرح «حبیب» با همکاری اتاق اصناف استان خبر داد و افزود: این طرح با محوریت تکریم کسبه منصف و تولیدکنندگان برتر، ترویج اخلاق در بازار و برگزاری نشست‌های فقه بازار به‌صورت هفتگی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات جلسه ماده ۲۰ ستاد امر به معروف خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبات، مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با حضور مستمر در مدارس و دانشگاه‌ها، ارتباط مستقیم با نسل جوان برقرار کرده و دستاوردهای نظام اسلامی را تبیین کنند؛ مسیری که آن را نمونه‌ای از مطالبه‌گری صحیح، عقلانی و هوشمندانه می‌دانیم.

