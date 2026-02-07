۱۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

حسین زاده: ۹ هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آبی روستاها اختصاص یافت

زنجان- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور گفت: دولت با اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار، برنامه‌ریزی جدی برای کاهش تنش‌های آبی در روستاهای کشور در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه در بدو ورود معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور به فرودگاه بیرجند، عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف این سفر اظهار کرد: تلاش داریم با هم‌فکری و نگاه مسئله‌محور، برای توسعه و آبادانی روستاهای استان چاره‌اندیشی کنیم.

وی با تأکید بر تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی روستاها افزود: مسائل روستایی را به‌صورت موضوعی و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه دنبال می‌کنیم و درصدد هستیم نقاطی که دارای ظرفیت‌های واقعی هستند، احیا شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در حوزه توسعه روستایی گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی و روستایی است تا هویت و کارکرد واقعی روستاها احیا شود.

حسین‌زاده همچنین به اقدامات دولت در حوزه تأمین آب روستاها اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع تنش‌های آبی، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب کرده که از این میزان، ۹ هزار میلیارد تومان به بخش روستایی و هزار میلیارد تومان به حوزه عشایری اختصاص یافته است و این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات آبی روستاها را برطرف کند.

بازدید و بررسی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در شهرستان سربیشه و منطقه لانو، افتتاح چندین پروژه در بخش‌های قهستان و کزیک شهرستان درمیان، دیدار با مردم استان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از جمله برنامه‌های سفر یک‌روزه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی است.

