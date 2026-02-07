جشنواره استعدادیابی «نقش موج» در دشتستان برگزار شد

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره استعدادیابی فرهنگی و ورزشی «نقش موج» با هدف ترویج شور و نشاط اجتماعی، کشف استعدادهای نهفته و تقویت همبستگی جامعه طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: حدود ۲۵۰ نفر از اقشار مختلف با اشتیاق فراوان در این برنامه فرهنگی-ورزشی شرکت کردند که نشاندهنده استقبال گسترده مردم از چنین ابتکاراتی است.
جعفری با اشاره به حضور همزمان نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان در این طرح، خاطرنشان کرد: این تنوع سنی، جلوهای زیبا و الهامبخش خلق کرد و همه اقشار را به رقابت سالم و دوستانه دعوت نمود. این رویکرد فراگیر، نه تنها استعدادها را در سنین مختلف شکوفا کرد، بلکه پیوند نسلها را در بستر فعالیتهای فرهنگی و ورزشی تقویت کرد.
وی با ابراز خرسندی از تداوم این حرکت، اظهار داشت: اگر طرح نقش موج به صورت مستمر در روستاها و شهرهای دیگر تکرار شود، فرصتهای طلایی برای شرکت مستقیم عموم مردم فراهم میآید و استعدادهای بیشتری کشف خواهد شد.
بخشدار ارم بیان کرد: تمامی دهیاران، مربیان و عوامل نقش موج به صورت چهرهبهچهره با اهالی گفتگو میکردند؛ استعدادهای هنری و ورزشی را شناسایی کرده و با تشویق مستقیم، آنها را به ارائه توانمندیهایشان ترغیب مینمودند. این تعامل صمیمانه، یکی از زیباترین جنبههای جشنواره بود که اثربخشی آن را دوچندان کرد.
بخشدار ارم بیان کرد: اعضای هیئت اندیشهورز نقش محوری در برنامهریزی، اجرا و هدایت رویداد ایفا کردند و تلاشهای بیوقفه آنها، جشنواره را به یک الگوی موفق در حوزه استعدادیابی تبدیل کرد.
این جشنواره نه تنها نقطه عطفی در فعالیتهای فرهنگی-ورزشی منطقه شد، بلکه الگویی برای رویدادهای مشابه در آینده ارائه و نویدبخش شکوفایی استعدادهای بومی است.
نظر شما