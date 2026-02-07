۱۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

آمادگی هزاران عراقی برای دفاع از ایران مقابل تجاوز احتمالی آمریکا

یک خبرگزاری عراقی از آمادگی هزاران تن از مردم این کشور برای دفاع از ایران مقابل تجاوز احتمالی آمریکاخبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری رووداو گزارش داد که حدود پنج هزار نفر در استان دیالی آمادگی خود را برای دفاع از عراق و ایران در برابر تهدیدات تجاوزکارانه آمریکا اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه صادره از سوی شرکت کنندگان در یک تجمع در منطقه ابی صیدا واقع در المقدادیه آمده است: ما آمادگی خود را برای کمک رسانی به نیروهای امنیتی و نیروهای حشد شعبی عراق و همچنین جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم و با هر گونه مداخله آمریکا در ایران قاطعانه مخالف هستیم.

عمار التمیمی یکی از مسئولان سازمان بدر گفت: این تجمع هیچ ارتباطی به گروه های مسلح در عراق ندارد بلکه دربرگیرنده افراد غیرنظامی است که قصد کمک به نیروهای امنیتی را دارند.

وی بیان کرد: آنها هیچ پولی دریافت نمی کنند و بر اساس دستورات مسئولان امنیتی عراق آماده عمل هستند.

    • ali US ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      در نبرد حق علیه باطل شما نیاز به کمک مستقیم خود خدا دارید، مردم عراق به خودشون در مقابل آمریکا نتونستن کمک کنن، چطور میخان به ایران کمک کنن ؟

