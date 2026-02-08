ترانزیت بیش از ۳۹۱ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی از ترانزیت بیش از ۳۹۱ هزار تن کالاهای نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان و ترانزیت بیش از ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه به عنوان چهار راه ترانزیت خودرو به کشورهای آسیای میانه و عراق طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی (که عمده آن محموله خودرو بوده است) به ۳۹۱ هزار و ۲۳۸ تن رسید و بنادر غرب استان هرمزگان توانسته جایگاه سوم این بخش از عملیات حمل و نقلی در سطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد.

سرپرست بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان ضمن اشاره به جابجایی ۱۸۰ هزار و ۴۰۳ دستگاه خودروی ترانزیتی طی ۱۰ ماهه سال جاری افزود: تخلیه این تعداد خودروی ترانزیتی توسط ۳ هزار و ۳۱۵ فروند شناور فلزی انجام گرفت که پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی توسط ۳۰ هزار و ۶۷ کامیون حمل خودرو به مقاصد کشورهای عراق و آسیای میانه بارگیری و حمل شدند.