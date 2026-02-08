حذف «کارواش» و «گیس» از آرای مردمی هفتمین روز فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه آرای فیلمهای نمایش داده شده در روز هفتم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر بر اساس حروف الفبا، روز یکشنبه ۱۹ بهمن توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.
فیلمهای «اسکورت»، «اردوبهشت»، «پل»، «جانشین»، «حاشیه»، «زنده شور»، «کوچ»، «قایق سواری در تهران»، «غوطه ور»، «سرزمین فرشته ها» و «نیم شب»، ۱۱ فیلم از مجموع ۳۱ فیلم حاضر در بخش مسابقه، برگزیده نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر هستند.
فهرست فیلمها بدون اولویت است و انیمیشن «نگهبان خورشید» و فیلم «مولا» در رای گیری مردمی مدنظر قرار نگرفتهاند.
سایر فیلم ها تا پایان برگزاری چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر در فرآیند رایگیری آرا مردمی قرار دارند.
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