دریافت 3 MB کد مطلب 6742827 https://mehrnews.com/x3bkmK ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳ کد مطلب 6742827 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳ وزیر اسبق خارجه: علامت شیر و خورشید متعلق به جمهوری اسلامی ایران است صالحی، وزیر اسبق خارجه گفت: علامت شیر و خورشید متعلق به جمهوری اسلامی ایران است اما دیگران از آن استفاده میکنند. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: هنر در شرایط پیچیده سیاسی ارتباط میان ملتها را حفظ میکند گفت وگوی تلفنی عراقچی و وزیر خارجه قطر درباره تحولات منطقه عراقچی با اردوغان دیدار کرد برچسبها جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران سید عباس عراقچی
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