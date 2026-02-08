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کد مطلب 6742827
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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

وزیر اسبق خارجه: علامت شیر و خورشید متعلق به جمهوری اسلامی ایران است

وزیر اسبق خارجه: علامت شیر و خورشید متعلق به جمهوری اسلامی ایران است

صالحی، وزیر اسبق خارجه گفت: علامت شیر و خورشید متعلق به جمهوری اسلامی ایران است اما دیگران از آن استفاده می‌کنند.

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