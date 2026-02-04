به گزارش خبرگزاری مهر، سید بهشید حسینی رئیس دانشگاه هنر در دیداری با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، به بررسی راه‌های تقویت دیپلماسی فرهنگی و هنری پرداخت.

در این نشست، ظرفیت‌های دانشگاه هنر در حوزه‌های مختلف هنری و فرهنگی و نقش این دانشگاه در ترویج و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

طرفین همچنین بر اهمیت توسعه همکاری‌ها و تعاملات دانشگاه هنر با مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تاکید کردند.

سید عباس عراقچی با تأکید بر جایگاه اثرگذار هنر در دیپلماسی فرهنگی خاطرنشان کرد که هنر می‌تواند حتی در شرایط پیچیده سیاسی، مسیرهای ارتباطی میان ملت‌ها را حفظ کند.

گفتنی است، دانشگاه هنر در همسایگی وزارت امور خارجه قرار دارد و این دیدار هفته گذشته برگزار شد.