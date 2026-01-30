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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

عراقچی با اردوغان دیدار کرد

عراقچی با اردوغان دیدار کرد

وزیر امورخارجه کشورمان که در ترکیه به سر می‌برد با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیرامورخارجه کشورمان در جریان سفر به ترکیه با رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 6735389
اكرم سادات حسيني شبستري

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