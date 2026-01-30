https://mehrnews.com/x3bgfW ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ کد مطلب 6735389 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ عراقچی با اردوغان دیدار کرد وزیر امورخارجه کشورمان که در ترکیه به سر میبرد با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیرامورخارجه کشورمان در جریان سفر به ترکیه با رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. کد مطلب 6735389 اكرم سادات حسيني شبستري کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: پیگیر حقوق قانونی خود وفق معاهده منع اشاعه هستیم اردوغان: دولت و مردم ایران با وحدت بر چالشهای موجود فائق خواهند آمد عراقچی: ناامنی و جنگ به معنی جنگ در کل منطقه خواهد بود هاکان فیدان: مخالف هرگونه مقابله نظامی با ایران هستیم وزیر اسبق خارجه: علامت شیر و خورشید متعلق به جمهوری اسلامی ایران است عراقچی و هاکان فیدان دیدار کردند عراقچی: نگران جنگ نیستم زیرا ما کاملاً برای آن آمادهایم عراقچی: راههای برونرفت از چالشهای منطقه در دستور سفر ترکیه است عراقچی وارد استانبول شد برچسبها ترکیه عراقچی رجب طیب اردغان امور خارجه
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