جشن‌ نورافشانی سالروز پیروزی انقلاب در ۶ نقطه بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برپایی جشن باشکوه پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برپایی جشنهای محلی و مردمی در این مناسبت بزرگ گامی مؤثر در راستای تقویت همبستگی و انسجام ملی است.
وی ادامه داد: مشارکت گسترده و خودجوش مردم در این جشنها، اصل و اساس پیوند مستحکم آنان با نظام جمهوری اسلامی است و اینگونه برنامهها این پیوند را استوارتر میسازد.
فرماندار بوشهر تصریح کرد: این جشنها نمادی از همگرایی همفزایی و حضور همدلانه تمامی اقشار جامعه مردمی در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی ایران است.
وی در ادامه افزود: جشن نورافشانی در سطح گسترده و در سراسر شهر با همت و اجرای مشترک نیروهای نظامی، انتظامی و شهرداری بندر بوشهر برگزار خواهد شد.
همچنین در حاشیه این نشست، درخصوص تأمین نظم و امنیت مراسم، همچنین اجرای رویدادهای فرهنگی در حاشیه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمنماه، برپایی جشن نورافشانی در چندین نقطه شاخص شهر از جمله میدان امام خمینی(ره)، میدان انقلاب، میدان شهید رئیسعلی دلواری، پارک شغاب، شهرک نیایش و پارک بهزاد، تصمیمگیری و بر هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط تأکید ویژه شد.
نظر شما